МТС обеспечила мобильным интернетом фестиваль воздухоплавания

Фото предоставлено компанией МТС

МТС обеспечила мобильным интернетом гостей и участников фестиваля воздухоплавания, который впервые пройдет с 7 по 9 июля в новой локации – в 12 км от Кунгура вблизи деревни Теплая. Это позволит абонентам МТС с комфортом вести трансляции полетов аэростатов в социальных сетях, делиться с друзьями фотографиями и видеоконтентом в мессенджерах, а также пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС.

Связь будет на всей площадке фестиваля, в том числе и в палаточный городок. Благодаря этому вблизи деревни Теплая увеличилась скорость интернета 4G и емкость сети для работы в условиях пиковой нагрузки, когда нескольких тысяч участников и гостей фестиваля одновременно выходят в интернет.

«Фестиваль проходит уже более 20 лет и за это время он стал визитной карточкой не только Кунгура, но и всего Пермского края, Поволжья и Урала. Мы понимаем, что для события такого масштаба необходима качественная инфраструктура, в том числе стабильная связь и быстрый мобильный интернет. В этом году фестиваль проходит впервые на новой площадке – не в Кунгуре, а в удаленном от города месте. Поэтому для удобства организаторов, участников и посетителей мероприятия, многие их которых проведут на фестивале несколько дней, мы развернули мобильную базовую станцию, чтобы открыть доступ ко всем привычным цифровым сервисам и обеспечить комфортную быструю скорость мобильного интернета, а вместе с этим возможность делиться впечатлениями с близкими», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В этом году на фестивале воздухоплавателей, популярном у жителей Пермского края и гостей из других регионов, в воздух поднимутся 15 аэростатов, а также новые летательные аппараты и парашютисты. Также в дни проведения фестиваля, гости смогут посетить мастер-классы и интерактивные площадки, концерты музыкальных групп, спектакли уличных театров и кинопоказы под открытым небом.