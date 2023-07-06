Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в поселке Прикамья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль доследственную проверку по факту возможного нарушения жилищных прав жителей поселка Углеуральский.

В поселке рушится далеко не один аварийный дом. Местные жители уже более 10 лет живут в опасных условиях.

Руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину поручено подготовить доклад об итогах проверки и мерах к восстановлению жилищных прав граждан. Этот доклад будет представлен Александру Бастрыкину.

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