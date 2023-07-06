Для педагогов Прикамья состоялся выездной форум

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Для педагогов были организованы тренинги, которые провели Представители Пермского отделения Сбербанка бизнес-партнер по управлению персоналом Аблова Ольга и менеджер по обучению Панькова Елена.

Первый тренинг «Управление стрессом» был посвящен расширению представления о собственных возможностях минимизации стрессового воздействия и напряжения в условиях интенсивной профессиональной деятельности. На тренинге «Эффективные коммуникации» участники разобрали и проиграли вопросы: Как правильно слушать и слышать? Как понимать партнера по общению и как самому быть правильно понятым? Как убеждать и аргументировать? В результате чего были освоены техники управления своим невербальным поведением, изучены типичные трудности самопрезентации в контакте и способы их устранения, отработаны навыки применения в работе эффективных методов слушания, понимания, убеждения и аргументации.

Тренинги получили высокие отзывы как от самих педагогов, так и от организаторов – департамента образования г. Перми.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Специалисты Сбера обладают уникальными компетенциями как в части управленческих, так и в части мягких навыков. Это позволяет нам выступать экспертами в обучении различных целевых аудиторий, начиная от учащихся школ, заканчивая представителями бизнес-сообщества региона и региональных властей. Мы всегда готовы поделиться своими знаниями и, благодаря участию в подобных форумах, внести свой вклад в развитие системы образования Пермского края.»