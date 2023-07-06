Фото: Елена Свинцова.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Перми пройдет фестиваль «Диалог с мамой». Настоящих и будущих мам, а также тех, кто только готовится к зачатию, будут ждать около 30 экспертов по различным вопросам.

Участницы фестиваля смогут получить интересующую информацию у акушеров-гинекологов, доул, диетологов, нутрициологов, специалистов по грудному вскармливанию. Эксперты подскажут женщинам, как сохранять здоровье и жить в гармонии с собой и окружающим миром. Также речь будет идти о подготовке к родам и восстановлении после них.

Можно будет не только посетить лекции, но и прийти на полезные мастер-классы, сделать красивые памятные фото и получить подарки от партнеров.

Организаторы «Диалога с мамой» Елена Свинцова, доула, преподаватель йоги для беременных и Екатерина Тиунова, автор проекта «Мама рядом».

Они планируют создать сообщество, где знания и опыт будут передаваться от мамы к маме, от специалистов тем женщинам, кто еще только познает радость материнства.

Место проведения: площадка 528Гц (ул. Пушкина, д. 84, 4 этаж). Время работы: с 11.00 до 18.00.

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