«Т Плюс» заменит более 2 км теплосетей на улице Шахтерской в Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские тепловые сети проводят перекладку участка тепломагистрали на ул. Шахтёрская в Индустриальном районе Перми. Здесь будет смонтирован современный трубопровод длиной 2038 м диаметром 800 мм с переходом на ул. Танкистов. В настоящее время на объекте ведутся работы на 2-х участках, уже смонтировано 60 метров нового трубопровода. На эти цели энергокомпания направила более 37,3 млн рублей. Также на объекте будет восстановлено благоустройство.

Ремонтная программа «Т Плюс» в год 65-летия Пермских тепловых сетей включает замену 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали появятся на улицах Чкалова, Запорожская, Котовского, Связистов, Баумана, Нефтяников, а также в правобережной части Перми – на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко, Липатова.

«Обновление теплосетевой инфраструктуры Индустриального района Перми – важный проект летней ремонтной кампании. Проведенные мероприятия позволят обеспечить надежную подачу тепла и горячей воды жителям. Кроме того, будет проведено благоустройство места ремонта для восстановления состояния участка улично-дорожной сети», – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма Пермского филиала «Т Плюс», по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, andCorporateGovernance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.