В центре Перми неизвестный мужчина устроил стрельбу по детям на площадке

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости / Telegram

В центре Перми неизвестный мужчина устроил стрельбу по детям, которые в это время отдыхали на площадке. Инцидент произошел 4 июля в одном из дворов в районе ТРК «Семья». Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина стрелял из окна металлическими шариками. Одной девочке пулька попала в голову, ее увезли на скорой.

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости / Telegram

В пресс-службе МВД информацию о происшествии подтвердили. В ведомстве рассказали, что в отдел полиции №7 в Свердловском районе поступила информация о получении телесных повреждений несовершеннолетней. Полицейские выехали по указанному адресу.

– В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли четыре металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в МВД.

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости / Telegram

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