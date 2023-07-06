В Пермском крае фура раздавила водителя

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в четверг, 6 июля, рядом с одним из предприятий возле Березовского тракта в Кунгурском районе водитель ремонтировал свою фуру.

- Видимо, водитель перебирал тормоза, а под грузовик он подставил какую-то конструкцию из металла, по форме похожую на поддон, - говорит "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией. - В какой-то момент грузовик рухнул всем весом на мужчину. Шансов выжить у него не было, махина весит несколько тонн. Очевидцы с помощью спецтехники подняли фуру и извлекли водителя. На вид ему от 40 до 50 лет. К сожалению, он погиб.

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