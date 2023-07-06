Пермякам показали, как будет выглядеть онкоцентр в Камской долине

Фото: администрация Перми

Власти Перми согласовали колерные паспорта здания онкологического центра, который будет построен в Камской долине по улице Маршала Жукова, 46. Об этом сообщили в горадминистрации.

Здание онкоцентра поделено на три блока: центральный — 5 этажей, ядерной медицины — 2 этажа и платных отделений — 8 этажей. Его выполнят в современном стиле.

Фото: администрация Перми

Отделка состоит из металлических алюминиевых панелей жемчужно-белого цвета с большим объемом остекления. В нем будут зеленые и серебристые вставки. Входную группу выделят панелями под бронзу.

Строительство медучреждения ведется в рамках концессионного соглашения.

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