С начала года в Перми составили около 110 протоколов за парковку на газонах

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

С начала года в районах Перми составили около 110 административных протоколов на автомобилистов, которые паркуются на газонах. Больше всего нарушений выявили в Ленинском районе – около 70. Наименьшее количество зафиксировали в Индустриальном и Мотовилихинском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При выявлении фактов незаконной парковки материалы направляются в ГИБДД. Далее на нарушителей составляются протоколы. Решение о сумме штрафа принимают по итогам заседаний районной административной комиссии. Кроме того, местные жители сами могут отправлять фото с нарушениями в администрацию своего района.

Напомним, заезд транспортных средств запрещены на газонах, цветниках, а также на детских и спортивных площадках. За нарушение предусмотрен административный штраф. Физическим лицам грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, должностным лицам – от 3 до 4 тысяч рублей, для юрлиц – от 15 до 20 тысяч рублей.

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