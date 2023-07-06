В Перми идут поиски человека, утонувшего в реке Мулянка

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости / Telegram

Вечером в среду, 5 июля, в Перми на Мулянском пруду утонул человек. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. В МЧС по Пермскому краю рассказали подробности.

Происшествие случилось в акватории реки Мулянка. Информация на пульт дежурного поступила около 22.54.

- На место ЧП привлекались силы и средства от РСЧС в количестве 2 человек личного состава, а также одна единица техники. Специалисты от МЧС России не привлекались, - пояснили в ведомстве.

На данный момент тело утонувшего еще не найдено. Сейчас поисковые мероприятия продолжаются.

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