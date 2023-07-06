В Пермском крае во дворе дома дети увидели змею

Ужа поймали и выпустили в лес. Фото: кадр видео Кунгурской службы спасения.

Кунгурские спасатели рассказали о вызове, который поступил им днем 5 июля. Звонивший сообщил дежурному, что во дворе дома по улице Бачурина в Кунгуре дети увидели змею. Чтобы обезопасить место для прогулки детей спасатели выехали на место.

Змею они действительно нашли и отловили, это оказался обыкновенный уж. Опасности это примыкающее никакой не несет, но встрече с ней обычно никто не рад.

Спасатели затолкали ужа в мешок, отвезли в лес и выпустили. Змея была длиной около метра, когда ее вытряхнули из мешка, она поспешила уползти.

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