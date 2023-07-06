В районах Перми усилен контроль безопасности на пляжах

Фото: Администрация Перми

В районах Перми усилили контроль за безопасностью на городских пляжах. Сотрудники администраций, полицейские и спасатели регулярно проводят обходы мест отдыха у воды. Специалисты рассказывают отдыхающим о правилах безопасности на водоемах. Также родителям напоминают о необходимости следить за детьми и не отпускать их одних к реке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в Орджоникидзевском районе Перми с начала июня проведено 26 рейдов, 76 профилактических бесед и выдано около 150 тематических памяток. Популярностью у горожан пользуется пляж возле КамГЭС. Сейчас на этом месте отдыха дежурят 4 матроса-спасателя. Но из-за большого количества отдыхающих штат планируется увеличить о семи человек.

Напомним, в этом сезоне на территории Перми организовано четыре места для отдыха у воды. Это пляж на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, а также в районе КамГЭС и на левом берегу Сылвы в поселке Новые Ляды. Всего на организованных местах отдыха у воды дежурят 75 спасателей. Также ведется патрулирование акватории Камы на катере.

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