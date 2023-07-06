В Перми место закрывшихся супермаркетов «Лента» займет «Монетка»

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В Перми продолжают закрываться магазины «Лента», которые раньше относились к сети «Семья». На их месте откроются магазины «Монетка». Об этом сообщает 59.ru.

Директор пермского филиала сети «Монетка» Татьяна Юрина рассказала, что с «Лентой» есть договоренности, и сейчас идет процесс согласования договоров с собственниками помещений. Порядка двадцати точек уже согласовали.

В период с конца лета до начала осени планируют открыть семь магазинов сети «Монетка» — по одному в каждом районе города.

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