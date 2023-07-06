В Перми во время работ в Черняевском лесу повредили деревья

Фото: genproc.gov.ru

После обращений пермяков в Черняевском лесу проверили ход работ по обустройству территории и выявили нарушения. Об этом сообщила прокуратура Пермского края.

Оказалось, что заказчик МКУ «Пермское городское лесничество» не контролировал работу подрядной организации. В результате был нарушен порядок проведения работ, из-за чего на корневую систему деревьев оказывалось разрушающее воздействие.

Так, повреждены корни елей, сосен, берез и других пород деревьев. Остатки вырубленной корневой системы складировались по краям троп, на которых проводились работы по выемке грунта.

Специалисты-экологи считают, что нарушения могут привести к преждевременной гибели лесных насаждений. По итогам проверки директору городского лесничества внесено представление. Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65 моя геройская