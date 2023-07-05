В Пермском крае ищут пропавшего 26-летнего жителя Верещагино

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Пермском крае разыскивают пропавшего 26-летнего Ивана Старкова. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Регион59», молодой человек пропал поздно вечером 4 июля в Верещагино. Около 23.00 часов он ушел из дома по улице Мира и не вернулся.

С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы мужчины: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. В тот день он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, зеленую футболку с белой надписью, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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