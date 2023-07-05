В Березниках осудят директора УК за упавшую на женщину глыбу льда

ЧП произошло в марте этого года. Фото: УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ | АЛЕКСАНДРОВСК / ВКонтакте

В Березниках перед судом предстанет директор управляющей компании за упавшую на женщину-пешехода глыбу льда. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Напомним, ЧП произошло днем 21 марта этого года возле дома на проспекте Ленина, 39. По версии следствия, из-за несвоевременной уборки снега и льда с крыши дома, глыба рухнула на проходившую рядом женщину. От сильнейшего удара пострадавшая упала на тротуар и уже не смогла подняться. Медики госпитализировали ее в больницу. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено. Следователи собрали все доказательства и направили материалы дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем дело будет передано в суд.

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