На привокзальной площади в Кунгуре вновь установили памятник Ленину

Фото: Амир Махмудов / ВКонтакте

В Кунгуре на площади возле железнодорожного вокзала вновь установили памятник Владимиру Ленину. Как сообщил бывший мэр города Амир Махмудов на своей странице в соцсетях, монумент после капитального ремонта на привокзальную площадь перевезли с улицы Карла Маркса. По его словам, реставрацию, транспортировку и установку памятника провела компания РЖД.

Напомним, предыдущий памятник Ленину на привокзальной площади Кунгура был установлен в начале 1950-х годов. В марте этого года он разрушился. В результате инцидента никто не пострадал. По рассказам местных жителей, монумент развалился от старости, никакого внешнего воздействия на него не оказывалось.

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