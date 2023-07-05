МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном ветре и грозах 6 июля

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днем 6 июля в Пермском крае вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС. По данным ЦГМС, местами на территории Прикамья пройдет гроза. Также возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Пермские спасатели рекомендуют жителям региона быть внимательными и осторожными во время непогоды. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. По возможности отказаться от поездок и прогулок в грозу.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений.

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