Мэрия Перми планирует расширить зону платной парковки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми снова планируется расширить зону платных парковок в центре города. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации Перми. Стоимость парковки в границах новой зоны составит 20 рублей в час.

В рамках первого этапа платными планируется сделать участки, расположенные вдоль улицы Белинского от Куйбышева до Пионерской и от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса, а также Компроса от Полины Осипенко до Белинского, улицы Окулова от Крисанова до Плеханова. Кроме этого платной станет парковка на техническом проезде по улице Сибирской от Революции до Тимирязева. Плату за пользование парковками в перечисленных локациях начнут взимать с 14 августа.

Второй этап расширения парковок в центре Перми запланирован со 2 октября. Плату хотят ввести на парковочных местах, которые находятся по улицам Ленина, Петропавловской, Луначарского и Екатерининской в квартале от Плеханова до Крисанова. Также изменения коснутся улицы Плеханова на участке между Луначарского и Петропавловской.

Кроме того, платными предлагается установить две внутризональные парковки в районе дома №1 по улице Пушкина и возле зданий №21 и №23 по улице Попова.

В настоящее время проект постановления еще не принят. Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.

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