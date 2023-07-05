Авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Перми в Грузию

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Авиакомпания Red Wings получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Перми в Грузию. Соответствующее разрешение выдано Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Приказ опубликован на сайте ведомства.

Авиаперевозчик планирует летать из пермского аэропорта в три грузинских города – Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Частота полетов по данным направлениям составит семь раз в неделю.

В настоящее время в расписании аэропорта «Большое Савино» рейсов в Грузию пока нет. Отмечается, что решение о выдаче данных допусков не гарантирует формирование полетной программы по указанным маршрутам.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер