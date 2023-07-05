Первый в Перми магазин турецкого бренда LC Waikiki откроется 11 июля

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В ТРК «СпешиLove» в Перми откроется магазин турецкого бренда для всей семьи LC Waikiki. Отдел начнет свою работу 11 июля. Об этом сообщили в торговом центре.

В Перми это будет первый магазин LC Waikiki. Он появится на месте закрытого H&M. Общая площадь нового магазина составит около 1790 квадратных метров. Бренд выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин женщин и детей, а также товары для дома.

Компания LC Waikiki была основана в 1988 году во Франции. В 1997 году права на бренд приобрела турецкая Taha Group, которая производила товары для компании.

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