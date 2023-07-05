Пассажиропоток аэропорта Перми вырос на 28%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первое полугодие в Международном аэропорту «Пермь» пассажиропоток достиг 917 477 человек. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За границу слетали 72 тысячи пассажиров, что на 46% больше, чем годом ранее. Самое популярное направление — турецкая Анталья. Туда слетали 42 тысячи человек. На внутренних рейсах показатель вырос на 27% и составил 845 тысяч пассажиров.

В первый летний месяц этого года аэропорт обслужил более 211 тысяч пассажиров. В июне прошлого года показатель был ниже на 23%. Также международный пассажиропоток вырос на 144,6%.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65