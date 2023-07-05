В Перми состоялся семинар «Новые экономические реалии. Как управлять валютным риском»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми состоялся семинар для представителей крупного и крупнейшего бизнеса «Новые экономические реалии. Как управлять валютным риском», на котором банк рассказал о макроэкономических трендах, динамике курса рубля, особенностях внешнеэкономической деятельности в новых реалиях, а также об актуальных продуктовых решениях Сбера по управлению валютным риском.

Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский остановился на текущей макроэкономической ситуации и прогнозах на следующий год.

Исполнительный директор дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнёрства» Сбербанка Екатерина Подметухова рассказала о сопровождении ВЭД с Сбербанке, о том, почему клиентам выгодно работать с Индий через Сбербанк и о том, какую помощь оказывает Сбер клиентам в поиске контрагентов в дружественных странах.

Выступления Дроздова Николая и Вячеслава Новожилова, представителей Департамента глобальных рынков Сбера, были посвящены стратегиям страхования валютных рисков и размещению денежных средств, также они провели презентацию информационно-торговой системы SberCIB Terminal».

Наталья Пасечник, заместитель управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк:

Сейчас многие компании столкнулись с новыми правилам игры на мировой арене, им приходится изменять привычные маршруты и способы доставки, справляться с вызовами времени. Поэтому Сбер готов поделиться опытом и предложить к обсуждению темы, которые действительно вызывают интерес бизнес-сообщества Прикамья, а также предложить решения, помогающие выйти компаниям региона на новый уровень и максимально бесшовно адаптироваться к текущей экономической ситуации.»