В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из окна второго этажа жилого многоквартирного дома выпал четырехлетний ребенок. Случай произошел во вторник, 4 июля в Мотовилихинском районе. Подробности рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По данным следователей, мальчик находился в квартире вместе со своей матерью. Когда взрослые оставили ребенка на непродолжительное время без присмотра, он самостоятельно залез на подоконник. После чего малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна. В результате падения ребенок остался жив, но получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже опрошены очевидцы и осмотрено место падения мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в региональном Министерстве здравоохранения, ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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