Заместителем министра строительства Пермского края стал Владимир Сидоренков

Фото: Минстрой Пермского края

В Министерстве строительства Пермского края появился новый заместитель министра. На эту должность назначен Владимир Сидоренков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый замминистра будет курировать блок капитального строительства. В его ведении будут вопросы планирования и сопровождения капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры, а также организации экспертизы в строительстве.

Ранее Владимир Сидоренков работал на разных должностях в энергетической сфере. В 2004 году окончил Челябинский агроинженерный университет по специальности «Электроснабжение». После этого руководил различными подразделениями в структурах «МРСК Урала» в Челябинске. С 2019 года занимал должность директора филиала «МРСК Урала – Пермэнерго» по инвестиционной деятельности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер