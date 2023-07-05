Пешеходный мост в центре Перми планируют достроить в 2024 году

Фото: permkrai.ru

Завершить строительство надземного пешеходного перехода в центре Перми планируется в 2024 году. Переход пройдет через улицу Попова по оси улицы Советской. Он соединит верхний тротуар по нечетной стороне улицы Попова с тротуаром со стороны МФЦ «Эспланада». Как сообщает Business Class, в первом квартале будет закончен конструктив моста.

Ранее надземный пешеходный мост планировали открыть в 2023 году. Возведением объекта занимается компания ООО «Проспект-Пермь» в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Компания уже построила дополнительные полосы движения по улице Попова.

Помимо пешеходного моста, в планах инвестора – построить подземный переход через улицу Монастырскую. Предполагается, что он пройдет в районе перекрестка с улицей Попова и соединит МФЦ «Эспланада» и квартал №5, ограниченный улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской. Точные сроки реализации данного проекта в компании пока не называют.

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