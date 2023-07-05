Фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля

В Перми завершился Дягилевский фестиваль, который в этом году проходил с 22 июня по 2 июля. За 11 дней события основной программы фестиваля посетили более 14,5 тысяч зрителей, более 500 тысяч человек посмотрели трансляции. В основную программу фестиваля вошли 55 событий, среди них пять премьер.

В фестивальном клубе прошло более 90 бесплатных лекций, перформансов и концертов, их посетили почти 8000 человек.

80 студентов и преподавателей стали участниками образовательной программы фестиваля.

Главным событием фестиваля стала премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов. Показы прошли в Доме Музыки 1 и 2 июля. Трансляция спектакля была показана в онлайн-кинотеатре Okko.

Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры Пермского края, генеральным партнером фестиваля выступил Сбер.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк уже не первый год оказывает поддержку Дягилевскому фестивалю, который каждый раз является знаковым событием в культурной жизни не только региона, но и России. Нам важно во всех смыслах вкладываться в повышение качества жизни людей и бытовой, и духовной, поэтому Сбер активно участвует в жизни регионов, в том числе, реализуя благотворительные и спонсорские проекты в сфере искусства и культуры.»

Напомним, летом 2022 года Сбер также был генеральным партнером Дягилевского фестиваля, который прошел в Перми – на родине выдающегося мецената. Для зрителей были представлены 22 мероприятия в основной программе, 70 – в программе фестивального клуба, еще десятки – в рамках образовательной программы.