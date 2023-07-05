В Перми за рисунки на стенах наказали более 350 граффитистов

Фото: минтербез Прикамья

Министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило о штрфах за частое нарушение — уличные граффити. Нелегальными являются все несоглассованные рисунки и надписи на стенах, пямятниках архитектуры и культурных объектах. Также запрещена расклейка объявлений и афиш.

«Граждане, расписывающие стены наносят своим сомнительным творчеством финансовый ущерб, как собственникам зданий, так и местному бюджету», — отметили в ведомстве.

Фото: минтербез Прикамья

Для нарушителей предусмотрены штрафы. В мае этого года их увеличили. Теперь уличным художникам и расклейщикам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц он достигает 100 тысяч. Также возможен арест на срок до 15 суток.

Для злостных нарушителей предусмотрена уголовная ответственность с суровыми санкциями. Это обязательные и исправительные работы на срок до 360 часов, до одного года или арест до 3 месяцев. За вандализм также могут лишить свободы на срок до 3 лет.

Фото: минтербез Прикамья

Так, за первый квартал этого года составлено 463 протокола об административных правонарушениях. К ответственности привлекли 361 нарушителя. Общая сумма штрафов достигла 801 тысячи рублей. В пользу бюджета взыскано 202 тысячи.

Также в минтербезе опубликовали видео, на котором четыре молодых граффитиста приносят публичные извинения за разукрашенные дома в центре Перми.

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