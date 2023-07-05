Заявления в профильные школы в вузах Прикамья подали более 800 учеников

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

На заседании Правительства Пермского края 5 июля обсудили работу профильных школ в вузах. Всего их три: в ПГНИУ, в ПНИПУ и в НИУ ВШЭ.

«Ребята могут погрузиться в университетскую среду уже в старших классах, курсы им читают преподаватели вузов. Важно, что будущие выпускники уже сейчас могут определиться с учебным заведением, в котором будут получать профессию», — отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Школьники активно участвуют в вузовских олимпиадах, за которые даются дополнительные баллы при поступлении. «Приемная кампания этого года показала, что проект востребован выпускниками 9 классов, и ребята хотят получать образование совершенно нового уровня. В школы было подано 882 заявления от школьников из разных территорий Пермского края», — сообщила министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.

По итогам летней приемной кампании в Политехническую школу было подано 348 заявлений, в Лицей с углубленным изучением отдельных учебных предметов в ПГНИУ — 233, а в Лицей Высшей школы экономики — 301.

В школах реализуются восемь приоритетных и перспективных профилей подготовки: инженерный, физико-математический, химический, гуманитарный, социально-экономический и естественнонаучный, технологический и социально-гуманитарный.