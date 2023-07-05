В Прикамье День присвоения звания «Город трудовой доблести» станет ежегодным праздником

Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае будут отмечать новый ежегодный праздник — День присвоения звания «Город трудовой доблести». На заседании краевого правительства 5 июля глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что праздник официально учредят. Сейчас готовят нормативные документы.

Праздник будет проходить не только в Перми, но и в Лысьве, которой тоже было присвоено почетное звание. Это было 2 июля 2020 года.

В годы Великой Отечественной войны в тылу трудились около 100 тысяч пермяков и работали 74 оборонных предприятия. Из Перми на фронт отправили более 13 млн минометных снарядов и около 3 млн реактивных снарядов для «Катюш». Также в Перми был изготовлен каждый третий взрыватель для снарядов.

В этом году годовщину присвоения краевой столице звания «Город трудовой доблести» отметили массовыми гуляниями.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65