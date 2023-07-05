В Перми пассажир теплохода выпрыгнул за борт

Фото:@chp_prm

2 июля прогулочный теплоход "Москва — 210" совершал вечернюю полуторачасовую развлекательную поездку вниз по Каме от Речного вокзала и обратно. Примерно в 22:15 один из пассажиров выпрыгнул за борт. В социальных сетях появилось видео от одного из работников теплохода:

- У нас внештатная ситуация – человек за бортом. Мужчина напился, вышвырнулся за борт. Идем ему на перехват, судовая команда во всю носится, спускает трап. Вот тебе и подарок в день речника!

Операция по спасению заняла всего пару минут. Работники теплохода сбросили спасательный круг, мужчина схватился за него и благополучно вернулся на борт.

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