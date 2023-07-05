В фонтане в центре Перми плескался голый мужчина

Фото: Лела Минадзе

На площади перед Театром-Театром заметили абсолютно голого мужчину. Он плескался в фонтане, а рядом продолжали играть дети. Кадры разлетелись в соцсетях.

В комментариях жители активно начали осуждать, как самого мужчину, так и очевидцев происходящего. «Взрослые не сделали ничего», — пишут пользователи Сети.

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости

Также многие комментаторы отметили, что мужчина, вероятно, нездоров, говорили, что раньше видели его в сопровождении опекуна.

В краевом ГУ МВД сообщили, что после выявления кадров в соцсетях выехали на место, но мужчины там не оказалось. Сейчас проводится проверка.

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