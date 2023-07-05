Прибыль предприятий Пермского края за год снизилась на 62,4%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье за период с января по апрель этого года прибыль предприятий значительно снизилась. Они получили положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в 85 млрд рублей, а это 62,4% меньше, чем годом ранее за аналогичный период.

С прибылью отчетный период завершили 72,1% организаций. Об этом сообщает Пермьстат. Объем прибыли составил 92,8 млрд рублей. Это на на 60,5% ниже прошлогоднего показателя.

При подведении итогов не учитывались субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения и организации с численностью до 15 человек.

Организации промышленного производства получили положительный сальдированный финансовый результат в 73,9 млрд рублей. Доля прибыльных организаций составила 70,4%. Сумма прибыли составила 79 млрд рублей, что на 64,3% ниже, чем в прошлом году.

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