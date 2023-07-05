Ушел из жизни бывший замглавы Кировского района Перми

Фото: администрация Кировского района Перми

На 66-м году жизни скончался Владимир Пономарев — бывший замглавы Кировского района Перми. Об этом сообщили в районной администрации.

Свою трудовую деятельность Владимир Пономарев начал на НПО им. Кирова в 1975 году. Тогда он был учеником электрорадиомонтажника. Затем служил в рядах Советской Армии, а после вновь продолжил работать НПО, заняв пост замначальника отдела.

С 1999 года Владимир Леонидович перешел на работу в администрацию Кировского района Перми — был первым заместителем главы. В течение девяти лет работал начальником отдела в управлении внешнего благоустройства горадминистрации, а также в департаменте дорог и благоустройства.

В 2021 году Владимир Пономарев вернулся в районную администрацию и занял должность первого заместителя главы. В 2023 году накануне 65-ти летнего юбилея ему вручили благодарность за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в решение вопросов местного значения на территории района.

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