В Перми возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью дрессировщику Большого московского цирка Игорю Корчагину

Фото: страница ВК Игоря Корчагина.

Напомним: поздно вечером в воскресенье дрессировщика Большого Московского цирка Игоря Корчагина, который привез в Пермь номер с верблюдами по мотивам фильма «Белое солнце пустыни», увезли на скорой в больницу. Очевидцы рассказывают, что его выносили из гостиницы цирка на Бульваре Гагарина на носилках.

При этом во дворе гостиницы-общежития в темноте продолжали громко выяснять отношения постояльцы и сотрудники охранного предприятия.

Позже руководитель Росгосцирка Эдгард Запашный сообщил в своем телеграм-канале, что артист находится в реанимации в коме с переломами костей черепа.

Он заявил, что произошедшее стало результатом неправомерных действий сотрудников ЧОПа. И написал, что один их охранников, предположительно, объявлен в розыск, опубликовав его фотографию.

Эдгард Запашный также сообщил, что связывался с губернатором Пермского края. В пресс-службе главы региона подтвердили, что Дмитрий Махонин будет на связи с Росгосцирком по поводу этого инцидента.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда.

Ситуацию прокомментировали в ЧОП, которое имело договор на охрану Дома артиста «Спутник».

- Вахтерша гостиницы нажала тревожную кнопку, и на место выехала группа быстрого реагирования, - рассказал заместитель директора группы охранных предприятий «ОПОРА» Андрей Шаньшеров. – Когда ребята приехали, на них было совершено нападение, и им приходилось даже бежать в подвал. Там началась массовая драка. Наши бойцы после этого инцидента вынуждены были обратиться в медицинское учреждение, и там зафиксировали полученные ими повреждения. Тот человек, который сейчас находится в коме, получил травмы не от сотрудников ГБР, а от самих постояльцев.

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