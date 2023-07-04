В Перми на Мотовилихинском пруду захлебнулся и ушел под воду 7-летний мальчик

Матросам-спасателям удалось реанимировать ребенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 4 июля, на Мотовилихинском пруду в краевом центре произошло ЧП. Об этом сообщили в Пермской городской службе спасения.

Маленький мальчик, увидев, что родители не смотрят на него, решил искупаться.

- Он захлебнулся и начал уходить под воду, но его подхватила находившаяся рядом жительница Мотовилихи, - рассказали в городской администрации со слов спасателей. - Матросы-спасатели мгновенно отреагировали на крики о помощи, они провели ребенку сердечно-легочную реанимацию и тот пришел в себя. Также оперативно была вызвана скорая помощь.

Спасатели напомнили родителям, что на берегу водоема они должны постоянно следить за своими детьми и не выпускать их из поля зрения.

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