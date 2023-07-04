В ходе спецоперации погиб уроженец Краснокамска Константин Пепеляев

Фото: Краснокамский округ / ВКонтакте

При исполнении воинского долга в ходе спецоперации погиб уроженец Краснокамского округа Константин Пепеляев. Ему было 43 года. Об этом сообщили в администрации Краснокамского городского округа.

Мужчина окончил Оверятскую школу №11, затем Краснокамский медицинский техникум. Принимал участие в боевых действиях во многих горячих точках в должности санинструктора. В последнее время с семьей жил в Севастополе.

Константин Пепеляев погиб 28 июня, спасая раненых товарищей. У него остались жена и пятеро детей. По желанию семьи военнослужащий будет похоронен в Севастополе. Власти Краснокамска выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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