Николай Наумов пообещал, что сезон «Реальных пацанов», который они начали снимать, 100% будет последним

Николай Наумов вышел на сцену, чтобы вручить премию в номинации «Ресторан и бар года». Фото: Андрей Чунтомов, 59.ru

3 июля в Перми вручали «Народную премию» городского портала 59.ru. Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов вышел на сцену, чтобы вручить премию в номинации «Ресторан и бар года».

- Здравствуйте, родненькие, - начал он.

- Коля, улыбайся, - подбодрила его ведущая Марина Федункив.

- Ты убедил всю страну, что Пермь – это город гопников, расскажи нам, Пермь – это про что? - обратился к артисту культового сериала «Реальные пацаны» Андрей Малахов.

- Ну, уж не про гопников точно, Пермь сегодня про людей, успешный бизнес и будущее.

- Первый сезон «Реальных пацанов» вышел 13 лет назад, сейчас уже десятый сезон, Коля, ты еще чувствуешь себя пацаном, или что-то поменялось? – спросила его Марина Федункив.

- Я стал чувствовать себя молодым мужчиной, и мы 100% в последний раз приступили к съемкам «Реальных пацанов», - ответил «Колян».