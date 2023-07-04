В Перми пройдет городской студенческий выпускной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 июля два пермских ВУЗа – ПГНИУ и ПГГПУ – проведут городской студенческий выпускной, приуроченный к 300-летнему юбилею города. Днем мероприятие будет проводить Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Праздник начнется в 12:30 со встречи студентов-активистов, выпускников, их родителей и деканов факультетов около Парка Горького, а в 13:00 выпускникам-отличникам торжественно вручат дипломы.

«Выбор площадки был очевиден – пермский ландшафт зафиксирован в тексте нашего гимна, где университет прочно связан с улицей Сибирской и Парком Горького. Надеемся это станет доброй традицией, как и сотрудничество высших учебных заведений при организации таких масштабных событий», – я поделился проректор по воспитательной работе и молодежной политике Евгений Чащинов.

Вечером студенческий выпускной продолжит Пермский государственный национальный исследовательский университет на территории их кампуса. В 17:00 начнется Ректорский бал, где наградят 100 лучший выпускников в номинациях «Наука», «Учебная деятельность», Творчество», «Общественная деятельность» и «Спорт». Завершится студенческий выпускной выступлением пермских диджеев, группы «viavesna» и хэдлайнера мероприятия – DJ GARAEV. Также до 22:00 будут работать интерактивные площадки и фудзона.

«В этот раз мы решили стереть границы между выпускниками разных вузов, ведь все мы – одно сообщество. В год 300-летнего юбилея Перми мы хотим разделить эту радость со всеми!», – прокомментировала проректор ПГНИУ по молодежной политике и внеучебной работе Ольга Мещерякова.