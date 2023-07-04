«Свеза» приняла участие в берегоукреплении Воткинского водохранилища

Пермский филиал компании «Свеза» оказал финансовую поддержку в укреплении набережной одного из крупнейших водохранилищ Приволжского федерального округа - Воткинского. Работы велись в рамках комплексной программы социально-экономического развития (СЭР) поселка Уральский, подписанной группой и администрацией региона.

Набережной Уральского более 50 лет. За это время, из-за ежегодных подъемов уровня воды, произошел подмыв берега и разрушение береговой стенки, что создало угрозу подтопления территории поселка.

Работы велись на береговой полосе протяженностью более одного километра в несколько этапов. Первые два этапа выполнялись в 2020–2021 годах на берегу общей протяженностью почти 600 метров. Для комфортных прогулок, занятий спортом и пробежек уральцев вдоль набережной были обустроены тротуар и ограждение. В 2023 году завершился капремонт третьего этапа на оставшемся участке в 400 метров.

Ремонт берега производился с софинансированием за счет субсидий из краевого и федерального бюджетов, а также группы «Свеза». Общая сумма инвестиций всех участников программы СЭР составила более 55 млн рублей. «Свеза», комбинат которой является градообразующим в поселке Уральский, оказала финансовую поддержку на заключительном этапе работ. На средства компании в полмиллиона рублей была выполнена проектно-сметная документация.

«Набережная всегда была местом притяжения уральцев, его гордостью и визитной карточкой. Долгожданный проект завершен. Местные жители и гости Уральского с удовольствием здесь прогуливаются, занимаются спортом, проводят свободное время. Надеемся в скором времени приступить к благоустройству прилегающего сквера», - комментирует директор комбината в Уральском Денис Мальцев.