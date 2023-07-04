«Ростелеком» в Прикамье был награжден юбилейным памятным знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми»

В честь 300-ия города компания «Ростелеком» получила юбилейный памятный знак «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми». Награду директору пермского филиала Петру Козловскому вручил заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

Памятным знаком награждаются предприятия, которые способствуют социально-экономическому развитию города и росту его авторитета в пределах Пермского края или Российской федерации.

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края:

«Связист – это сложная и важная для населения нашего края работа. Я могу смело сказать, что мы сделали колоссальный рывок в Прикамье за последние два года. Это позволило жителям всегда находится на связи, быстро обмениваться важными новостями с родными и радоваться путешествиям внутри региона».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня наша с вами работа заключается не только в том, чтобы связать абонентов между собой. Компания – признанный лидер в инновационных технологиях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных решений, здравоохранения, образования, безопасности и жилищно-коммунальных услуг. Благодаря каждодневной работе связистов к своему 300-ию Пермь стала городом на оптике».