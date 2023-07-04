Т Плюс» обращает внимание горожан на необходимость соблюдать осторожность вблизи теплосетевых объектов

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры Перми. Это в равной степени относится и к автомобилистам, и к пешеходам.

Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать проведению плановых ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов, автодорог и тротуаров. Теплоноситель в сети может нагреваться до высоких температур, поэтому горожанам стоит быть максимально внимательными.

Помните, что нельзя наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также запрещено проходить через парящие лужи – это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, вы избежите вероятности нанести вред своему здоровью или получить травму.

Тема безопасности тепла имеет высокую актуальность в ходе летней подготовки к отопительному сезону, считает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Главная ценность – это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» – отметил он.

О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по телефону8 (342) 259-39-98.