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НовостиОбщество4 июля 2023 10:24

В Пермском крае предприниматель подозревается в хищении бюджетных средств

Следователи возбудили уголовное дело
Екатерина Оборина

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае директор подрядной организации подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

Установлено, что в августе 2022 года администрация Сивинского округа заключила с подрядчиком два муниципальных контракта на ликвидацию несанкционированных свалок. Стоимость работ составляла 450 тысяч рублей. Однако свою часть работы подрядчик не выполнил, мусор не вывез, а произвел его захоронение на месте свалки.

После этого подозреваемый составил поддельный акт о ликвидации мусора и предъявил его для оплаты в администрацию округа. Похищенными таким образом деньгами предприниматель распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

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