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Новости"Бизнес-новости": Пермь4 июля 2023 10:21

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок нефтепровода после реконструкции в Пермском крае

Протяженность построенного участка составляет более 230 метров
Виктор Правдин

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Каменный Лог – Пермь, проходящего через автомобильную дорогу Пермь – Березники в Пермском крае.

Работы велись c ноября 2022 года в рамках реконструкции участка МН и связаны с его переукладкой в целях обеспечения условий реализации проекта «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог Пермь – Березники». Протяженность построенного участка составляет более 230 м.

Подключение участка произведено после выполнения сварочно-монтажных, изоляционных работ и успешного завершения гидравлических испытаний. При строительстве были применены современные материалы, в том числе, трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные механические и температурные нагрузки. Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований действующего законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

После подключения реконструированного участка к системе действующих трубопроводов будут установлены необходимые опознавательные и предупреждающие знаки. Старый участок нефтепровода демонтируется, будет выполнена засыпка МН до проектных отметок дорожного полотна, проведена техническая и биологическая рекультивация.