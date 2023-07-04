В реке Обва в Карагайском округе нашли тело мужчины

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В реке Обва на территории Карагайского округа нашли тело мужчины. Информация о происшествии на воде в селе Рождественск поступила оперативным службам в понедельник, 3 июля, в 11.25. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

К месту происшествия сразу же выехали пять спасателей, также были направлены две единицы техники и одно плавсредство. В поисковых мероприятиях участвовал водолаз Пермской краевой службы спасения. Он обследовал дно реки и обнаружил тело погибшего мужчины.

Во избежание трагических случаев жителей Прикамья просят соблюдать требования безопасного поведения на воде, а также в местах массового отдыха у водоемов.

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