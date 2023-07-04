Самолёт Пермь – Москва перенаправили из-за попытки атаки украинских беспилотников

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Утром 4 июля самолет авиакомпании «Победа», который летел из Перми в Москву, был перенаправлен из Внуково в аэропорт Шереметьево. Из краевой столицы самолет вылетел в 7.04. По данным онлайн-табло Внуково, посадка данного рейса задерживается.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, утром 4 июля «была совершена попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов», введены ограничения 4 июля 2023.

В Росавиации уточнили, что «в аэропорту Внуково по техническим причинам были введены ограничения на прием и выпуск рейсов. С 8:00 по московскому времени эти ограничения сняты. Аэропорты Домодедово и Шереметьево 4 июля работают в штатном режиме».

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