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НовостиОбщество4 июля 2023 6:37

В пермском Росимуществе выявили нарушения в работе с федеральными землями

Прокуратура внесла руководителю представление
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Пермского края проверила деятельность Территориального управления Росимущества. В ходе проверки выявили нарушения законодательства, связанные с управлением федеральными земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным краевой прокуратуры, в ведомстве недостаточно контролировали устранение нарушений в деятельности правообладателей при проверках фактического использования федеральных земельных участков. Также были нарушены сроки рассмотрения заявлений о предоставлении участков и публикации сообщений о проведении торгов. Кроме того, были выявлены факты необоснованного предоставления земель в собственность и аренду.

По итогам проверки руководителю территориального управления Росимущества внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас разработан комплекс мероприятий по укреплению законности и правопорядка в сфере землепользования.

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