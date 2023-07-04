Заработал чат-бот Уполномоченного по правам человека в Прикамье в соцсетях

Фото: Уполномоченный по правам человека в Пермском крае / ВКонтакте

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко предложил новый канал обратной связи для жителей региона. Информация об этом опубликована на его странице в социальных сетях.

Начал работу чат-бот омбудсмена в соцсети ВКонтакте и мессенджере Telegram. Он был разработан совместно с руководителем магистерской программы «Цифровое государство» Сергеем Исаевым. Целью данного чат-бота является повышение эффективности взаимодействия с жителями Прикамья.

Чтобы отправить сообщение в чат-бот «ВКонтакте» необходимо зайти в группу Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Затем нужно перейти к диалогу с сообществом и нажать кнопку «Начать».

Для «Telegram» жителям следует перейти на официальный канал Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и в описании написать боту-помощнику.

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