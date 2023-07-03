Замминистра тарифного регулирования Прикамья назначена экс-зампрокурора Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 июля заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначили Анну Бабкину. Ранее она была зампрокурора Перми.

Анна Бабкина будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса. В министерстве отметили, что она имеет два высших образования, экономическое и юридическое, а также обладает высокими компетенциями в сфере ЖКХ.

До этого Анна Бабкина более 20 лет проработала в прокуратуре.

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