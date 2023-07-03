Жительница Прикамья после ссоры с мужем зарезала 6-летнюю дочь

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае женщина убила родную дочь. Подробнее о произошедшем рассказали в СУ СКР по региону.

Все произошло ночью 25 сентября прошлого года. Находясь дома, женщина из-за пустяка поругалась с супругом. После этого она с ножом зашла в комнату 6-летней дочери и нанесла ей смертельный удар в сердце.

После комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мать-убийцу признали невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением.

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